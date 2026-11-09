روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در انگوت، لاهرود، ارشق و گرمی، کلیه دوره‌های تحصیلی در نوبت صبح روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل با صدور اطلاعیه شماره ۵، نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس در روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل بارش برف و برودت هوا در انگوت، لاهرود، ارشق و گرمی، کلیه دوره‌های تحصیلی در نوبت صبح و در مشگین‌شهر دوره ابتدایی نوبت صبح، به‌صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.

بر اساس این گزارش، اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل از خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواسته است برای پیگیری برنامه‌های آموزشی از طریق سامانه شاد اقدام کنند و مدارس نیز موظف به اطلاع‌رسانی لازم به دانش‌آموزان و اولیا هستند.