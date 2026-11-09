بنابر داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز ۱۸ آبان، هوای بیشتر شهر‌های استان خوزستان پاک و سالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز ۱۸ آبان، شاخص کیفی هوا در شهر‌های رامشیر ۳۴، دهدز ۳۹، مسجدسلیمان ۳۷، بندر امام و رامشیر ۵۰ AQI ثبت شده که نشان دهنده هوای پاک در این شهرهاست.

همچنین شاخص کیفی هوا در این ساعت در شهر‌های دزفول ۶۲، لالی ۶۶، باغملک ۷۴، ماهشهر ۷۵، اندیمشک ۷۷، ملاثانی ۷۸، هویزه ۸۰، آغاجاری ۸۳، شادگان ۸۸، شوشتر ۹۵ و در شوش ۹۷ AQI ثبت شده که نشان دهنده سالم بودن هوای این شهرهاست.

همچنین در ۶ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در اهواز؛ ۵ ایستگاه آن کیفیت هوا را کمتر از ۱۰۰ (وضعیت سالم) ثبت کرده اند.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفی هوا تنها در شهر در گتوند ۱۰۷ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس در این شهرهاست.

عدد شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشان دهنده هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها و از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم را نشان می دهد.