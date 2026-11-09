کاروان اهالی بهشت شب گذشته میهمان شهرستان‌های خوروبیابانک و کوهپایه، بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین، اقشار مختلف مردم حضور داشتند و بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان دادند.

حضور پررنگ نسل جوان در کنار دیگر اقشار جامعه، از جلوه‌های قابل توجه این مراسم بود؛ حضوری که بیانگر زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع از میهن به نسل‌های آینده است.

مردم شهرستان‌های خوروبیابانک و کوهپایه با حضور در مسیر حرکت کاروان و همراهی پیکر‌های مطهر شهدا، صحنه‌هایی از همدلی، وحدت و احترام به مقام والای شهیدان را رقم زدند؛ حضوری که بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزش‌های ملی و اعتقادی و آرمان‌های شهدا بود.

این مراسم همچنین فرصتی برای یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های مردانی بود که در راه دفاع از میهن، امنیت و آرامش امروز ملت ایران از جان خود گذشتند؛ مردانی که راه و آرمانشان همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران زنده است.