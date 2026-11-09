به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، زمان خوب مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۹ هزار هکتار از اراضی زراعی خوزستان، معادل بیش از ۸۸ درصد مجموع این اراضی، حدنگاری شده و برای تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی آنها اقدامات لازم انجام گرفته است.

او افزود: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، محدودیت حدنصاب مساحت برای صدور سند مالکیت برخی اراضی کشاورزی که پیش از ابلاغ این قانون به‌صورت قطعات مفروز درآمده‌اند، برداشته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان ادامه داد: بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه اراضی کشاورزی و باغات در زمان ابلاغ قانون، یعنی خردادماه ۱۴۰۳، به‌صورت مفروز وجود داشته، بهره‌برداری کشاورزی از آنها به تأیید جهاد کشاورزی رسیده باشد و اراضی مجاور نیز متعلق به متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد، امکان صدور سند مالکیت حدنگار با هر میزان مساحت فراهم است.

خوب با اشاره به روش‌های پیش‌بینی‌شده برای صدور سند مالکیت این اراضی گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان امور اراضی مکلف است با نقشه‌برداری از اراضی کشاورزی، نسبت به شناسایی متصرفان اقدام کند. پس از ارائه نقشه‌ها به اداره ثبت و درج اطلاعات در سامانه موضوع ماده ۱۰، چنانچه ظرف شش ماه اعتراضی نسبت به اطلاعات و نقشه‌های منتشرشده واصل نشود، اداره ثبت برای صدور سند مالکیت اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: کشاورزان برای دریافت سند مالکیت نباید صرفاً منتظر انجام نقشه‌برداری و اقدامات سازمان امور اراضی باشند، بلکه می‌توانند به‌صورت مستقل نیز درخواست خود را به اداره ثبت ارائه دهند. برای این منظور، متقاضیان پس از تهیه نقشه ملک، باید از طریق سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir درخواست خود را ثبت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: پس از بررسی مدارک و احراز شرایط قانونی و تصرفات مالکانه متقاضی، هیأت رأی خود را صادر می‌کند. رأی صادرشده در روزنامه آگهی می‌شود و از تاریخ انتشار نخستین آگهی، مهلت قانونی ۶۰ روزه برای اعتراض در نظر گرفته شده است. چنانچه در این مدت اعتراضی واصل نشود، مراحل صدور سند مالکیت انجام و سند به مالک تحویل داده خواهد شد.