به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدعلی زندی، دبیر اجرایی این نمایشگاه، در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر درباره ماهیت ترویج علم گفت: «ترویج علم یعنی بیان علم به زبان ساده. این فرآیند ریشه در تاریخ دارد و هدف اصلی آن، شکاف میان نخبگان و مردم عادی را پر کردن است. همان‌طور که در قرن نوزدهم دانشمندانی مانند مایکل فارادی تلاش کردند علم را از فضای بسته آزمایشگاه‌ها به زبان ساده برای مردم بیان کنند، ما نیز امروز در تلاشیم تا مفاهیم پیچیده را برای جامعه ملموس کنیم.»

مخاطب عام؛ از مهدکودک تا دانشگاه

زندی با اشاره به ویژگی منحصر‌به‌فرد ترویج علم تأکید کرد که برخلاف آموزش‌های رسمی که مخاطبان همگن دارند، در ترویج علم، مخاطب «عوام مردم» هستند. وی افزود: «یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و توانمندی‌های مروج علم، توانایی ساده‌سازی مفاهیم برای گروه‌های مختلف است. این نمایشگاه به گونه‌ای طراحی شده که از کودکان پیش‌دبستانی و مهدکودک گرفته تا دانشجویان و حتی متخصصان سایر حوزه‌ها بتوانند از آن بهره‌مند شوند. ما تلاش می‌کنیم مباحث علمی را به شکلی ارائه دهیم که حتی برای فردی که تحصیلات تخصصی در آن حوزه ندارد، جذاب و قابل درک باشد.»

برنامه‌های جانبی و رصد شبانگاهی

دبیر اجرایی نمایشگاه درباره جزئیات اجرایی گفت: «این نمایشگاه به مدت سه روز در پردیس مرکزی دانشگاه تهران (خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر) از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر قابل بازدید است. علاوه بر غرفه‌های تعاملی، برنامه‌های متنوع دیگری نیز در دستور کار است؛ از جمله برگزاری نشست‌های ترویجی تخصصی‌تر و همچنین برنامه‌هایی ویژه برای دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها، مانند اکران فیلم‌های علمی-تخیلی و بحث درباره مبانی علمی آنها و همچنین برنامه‌های رصد شبانگاهی آسمان.»

تلاش برای تقویت جایگاه علوم پایه

زندی در پایان خاطرنشان کرد که ترویج علم تنها یک فعالیت نمایشگاهی نیست، بلکه راهکاری برای حل چالش‌های آموزشی است.

وی گفت: «سال‌هاست که صندلی‌های تحصیلات تکمیلی در رشته‌های علوم پایه خالی می‌ماند. ترویج علم می‌تواند با آشنا کردن جامعه با جذابیت‌های این رشته‌ها و نمایش کاربرد آنها در زندگی، باعث افزایش اقبال عمومی به سمت این حوزه‌ها شود. اگر توجه بیشتری به این مقوله شود، می‌توانیم در آینده با دانشجو‌های متخصص در این حوزه‌ها رو‌به‌رو باشیم.»

همزمان با هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، نمایشگاه بزرگ «ترویج علم» با حضور بیش از ۵۰ غرفه در رشته‌های مختلف علوم پایه و کاربردی، در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برپا شده است.

این نمایشگاه با هدف مردمی‌سازی علم و پاسخ به پرسش «علم به چه دردی می‌خورد؟» و با رویکردی تعاملی طراحی شده است تا مخاطبان بتوانند از نزدیک با فرآیند‌های علمی آشنا شوند.



