مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، با اشاره به افزایش حجم نمونه‌های ارجاعی و محدودیت در تأمین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی گفت: با وجود این شرایط، فرایند کنترل کیفیت بدون وقفه و کمبود ادامه یافت و الزامات آزمایشگاهی به‌طور کامل اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی انصاری دوگاهه با اشاره به شرایط فعالیت آزمایشگاه‌ها در مقاطع خاص اظهار کرد: در این دوره با افزایش قابل‌توجه حجم نمونه‌های ارجاعی مواجه بودیم و هم‌زمان محدودیت‌هایی در تأمین استاندارد‌های بین‌المللی، مواد شیمیایی و حلال‌های مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها وجود داشت.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های ایجادشده، هیچ‌گونه نقص یا کمبودی در روند انجام آزمایش‌ها به وجود نیامد و الزامات کنترل کیفیت مطابق ضوابط اجرا شد.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی تصریح کرد: افزایش حجم نمونه‌های ارجاعی در شرایط خاص نشان می‌دهد که ظرفیت‌های آزمایشگاهی باید متناسب با نیاز‌ها توسعه یابد تا امکان پاسخ‌گویی مستمر و به‌موقع فراهم باشد.

انصاری دوگاهه همچنین تغییر مسیر ورود کالا به کشور را از تحولات مهم این دوره دانست و گفت: با کاهش جریان واردات از بنادر و افزایش اهمیت مسیر‌های زمینی، تقویت ظرفیت آزمایشگاه‌های مستقر در مناطق مرزی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: استمرار کنترل کیفیت در شرایط محدودیت تأمین و تغییر مسیر‌های ورود کالا، ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت آزمایشگاه‌های مرزی را برجسته می‌کند.