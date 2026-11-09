معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر صرفه‌جویی انرژی، رفع ناهماهنگی مدیران، تقویت کارشناسی و نظارت بر طرح ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، عیسی شهامت معاون استاندار در نشست شورای اداری استان با اشاره به موضوع ناترازی انرژی گفت: با توجه به شرایط موجود در حوزه تأمین برق و گاز، دستگاه‌های دولتی باید بیش از سایر بخش‌ها در رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی پیشگام باشند.

وی با انتقاد از روشن بودن موتورخانه برخی ادارات در شرایطی که دستورالعمل‌های لازم برای مدیریت مصرف انرژی ابلاغ شده است، افزود: رعایت دستورالعمل‌های صرفه‌جویی نباید نیازمند تذکر و توجیه مجدد دستگاه‌ها باشد و مدیران باید نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط جوی و ایام بارندگی، گفت: اگرچه دستگاه‌ها در جلسات و اقدامات گذشته پای کار بوده‌اند، اما شرایط پیش‌رو مراقبت و آمادگی بیشتری را می‌طلبد.

انتقاد صریح از تعارضات میان مدیران

شهامت در ادامه با ابراز نارضایتی از برخی اختلافات و تعارضات مدیریتی در استان ادامه داد: واقعاً از تعارض میان برخی مدیران خسته شده‌ایم و ضرورت دارد هر دستگاه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کند.

وی با تأکید بر لزوم احترام متقابل دستگاه‌ها به قوانین و حدود اختیارات یکدیگر افزود: نباید انرژی مجموعه مدیریتی استان صرف اختلافات و بررسی مداوم این موضوع شود که کدام دستگاه در حال نقض وظایف و اختیارات دستگاه دیگر است.

پیوست رسانه‌ای طرح ها نباید به چند مصاحبه و مکاتبه محدود شود

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به ضرورت اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه است و مصوبات آن باید به مرحله اجرا برسد.

شهامت با انتقاد از عملیاتی نشدن پیوست رسانه‌ای برخی طرح های مصوب اضافه کرد: با وجود تأکیدات و دستورات قبلی، مشخص نیست پیوست رسانه‌ای کدام‌یک از طرح ها تاکنون اجرایی شده است.

وی افزود: پیوست رسانه‌ای به معنای انعقاد قرارداد‌های گسترده و پرهزینه نیست، بلکه باید سازوکاری برای معرفی و انعکاس اقدامات دولت و نظام از طریق رسانه‌ها فراهم شود تا مردم در جریان فعالیت‌ها، پیشرفت‌ها و خدمات انجام‌شده قرار بگیرند.

معاون استاندار تأکید کرد: قرار نیست اجرای پیوست رسانه‌ای به یک مصاحبه یا تکرار مکاتبات اداری محدود شود؛ مدیران باید برای اطلاع‌رسانی مؤثر و مستمر درباره طرحهای حوزه مسئولیت خود برنامه عملیاتی داشته باشند.

عملکرد مدیران دستگاه‌ها در ارزیابی استان اثرگذار است

شهامت با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان بیان کرد: ارزیابی عملکرد استان در حوزه‌های مختلف به فعالیت تک‌تک مدیران و دستگاه‌های اجرایی وابسته است و در حوزه عمران نیز تمام دستگاه‌های دخیل باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌ها علاوه بر پاسخگویی به وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ارزیابی‌کننده، در برابر مدیریت ارشد استان نیز مسئول هستند و از این پس در صورت ثبت عملکرد نامطلوب یک دستگاه در کارنامه استان، موضوع از طریق مکاتبه با وزارتخانه مربوطه پیگیری خواهد شد.

تأکید بر تسریع طرحهای سفر رئیس‌جمهور با اتکا به تخصیص اعتبارات

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به طرحهای مصوب سفر رئیس‌جمهور گفت: جلسه پایش و بررسی روند اجرای این طرحها با ریاست دکتر قائم‌پناه برگزار خواهد شد و تذکرات لازم در خصوص روند اجرای مصوبات به دستگاه‌های مربوطه ارائه شده است.

شهامت با تأکید بر عزم دولت برای تأمین اعتبار طرحهای سفر افزود: میزان تخصیص اعتبارات در سال نخست اجرای مصوبات سفر نشان می‌دهد دولت برای تأمین مالی این پروژه‌ها جدیت دارد و حتی در شرایط اقتصادی موجود نیز اعتبارات قابل توجهی به این طرح‌ها اختصاص یافته است.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: نباید پیشرفت طرحها را به احتمال تأمین یا عدم تأمین اعتبار موکول کرد؛ دستگاه‌ها باید با اطمینان از رویکرد دولت در تأمین منابع، برنامه‌ریزی لازم را برای ادامه طرحها در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ انجام دهند.

ضرورت احیای بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی

شهامت در ادامه با اشاره به ضعف و رکود احتمالی در بدنه کارشناسی برخی دستگاه‌ها، بر ضرورت برگزاری دوره‌های واقعی آموزش ضمن خدمت تأکید کرد.

وی گفت: بخش مهمی از ظرفیت علمی و اجرایی دستگاه‌ها در بدنه کارشناسی قرار دارد و لازم است کارشناسان با آخرین دانش، رویکردها، قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود آشنا شوند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: به‌روزرسانی دانش کارشناسان و تقویت توان تخصصی آنان می‌تواند از بروز مشکلات ناشی از امضا‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی در سطوح مختلف مدیریتی جلوگیری کند و مانع از تحمیل هزینه و چالش به دستگاه‌های اجرایی شود.

هشدار درباره مکاتبات و امضا‌های تعهدآور

وی در بخش پایانی سخنان خود نسبت به صدور مکاتبات تعهدآور بدون بررسی کارشناسی کافی هشدار داد و تصریح کرد: برخی مکاتبات و امضا‌های اداری می‌تواند برای دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق و تعهد کند و مسئولیت تبعات آن نیز متوجه امضاکنندگان خواهد بود.

شهامت با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق مدیران بر کارتابل اداری خود خاطرنشان کرد: مدیران باید اطمینان حاصل کنند مکاتبات پس از بررسی کامل و کارشناسی از مجموعه خارج می‌شود و معاونان و مدیران میانی نیز باید نسبت به تبعات حقوقی و مالی امضا‌های خود توجیه باشند.