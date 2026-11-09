مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ گفت: امسال ۳۶ طرح عمرانی استانی و ملی با اعتبار مورد نیاز ۵۳۳ میلیارد تومان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای استان پیش‌بینی شده است.

علی کریمدادی، با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سومین سال متوالی گفت: امسال ۲۴ طرح استانی با اعتبار مورد نیاز ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۱۲ طرح ملی با اعتبار ۴۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مجموع اعتبار مورد نیاز این ۳۶ طرح، ۵۳۳ میلیارد تومان است و مؤدیان حقیقی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند با انتخاب داوطلبانه، مالیات خود را به اجرای یکی از این پروژه‌ها اختصاص دهند.

کریمدادی با اشاره به تنوع طرح‌های پیش‌بینی شده در استان گفت: این طرح‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله آب، برق، کشاورزی، مسکن ملی، فرهنگ، گردشگری، حمل و نقل و آموزش عالی را شامل می‌شود و برای تمامی شهرستان‌های استان طرح‌هایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد این طرح در سال‌های گذشته گفت: در نخستین سال اجرای طرح، ۲۶ طرح با اعتبار مورد نیاز ۱۹۲ میلیارد تومان تعریف شد که ۱۰۴ میلیارد تومان آن تأمین اعتبار شد و ۱۱ طرح به‌طور کامل اعتبار مورد نیاز خود را دریافت کردند.

وی افزود: در سال گذشته نیز ۲۷ طرح با اعتبار مورد نیاز ۴۰۸ میلیارد تومان برای استان پیش‌بینی شد که حدود ۱۴۰ میلیارد تومان از محل مشارکت مؤدیان تأمین اعتبار شد.

کریمدادی با بیان اینکه انتخاب طرح‌ها هنگام مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ امکان‌پذیر است، گفت: مؤدیان می‌توانند پس از انتخاب گزینه مشارکت در طرح‌های عمرانی، خراسان جنوبی و سپس یکی از طرح‌های مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی آخرین مهلت انتخاب طرح‌ها را ۳۰ آبان اعلام کرد و از مؤدیان مالیاتی خواست از این فرصت برای مشارکت در توسعه و آبادانی استان استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به وضعیت مالیات مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ گفت: ۸۴ درصد این مؤدیان در استان پیامک مالیات صفر دریافت کرده‌اند و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی یا ورود به درگاه الکترونیکی سازمان برای تأیید مالیات خود ندارند؛ همان پیامک ارسالی به منزله تأیید مالیات صفر آنهاست.