به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، علی‌رغم صراحت مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند «پ» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تکالیف ناظر بر ارتقای امنیت رایانیکی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی به‌طور کامل اجرا نشده است.

دیوان محاسبات کشور در ارزیابی خود اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در زمینه اجرای مأموریت‌های قانونی و همچنین فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی، با تأخیر و قصور مواجه بوده‌اند.

این نهاد نظارتی تأکید کرد که این نوع ترک‌فعل‌ها نه تنها امنیت داده‌های ملی را با مخاطره مواجه می‌کند، منجر به اختلال در اجرای تکالیف مالی نیز شده است. از جمله این اختلالات، عدم تخصیص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مشمول برای ارتقای امنیت سایبری است. همچنین، این قصور مانع از تأمین اعتبار نیم‌درصدی مربوط به توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی تا پایان سال ۱۴۰۴ شده است.

دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای فوری و کامل تکالیف در حوزه پدافند سایبری، پرونده عملکرد این دستگاه‌ها را جهت رسیدگی حقوقی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع کرده است.