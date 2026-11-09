در تایلند، حتی کاهش مالیات بر دو نوع سوخت زیستی در این کشور نیز نتوانسته است از فشار فزاینده هزینه‌های انرژی بر خانوارها، شرکت‌های حمل‌ونقل و کشاورزان بکاهد و اعتراض‌ها به افزایش قیمت سوخت در این کشور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، کاهش مالیات بر دو نوع سوخت زیستی در تایلند نتوانسته است از فشار فزاینده هزینه‌های انرژی بر خانوارها، شرکت‌های حمل‌ونقل و کشاورزان بکاهد و همزمان اعتراض‌ها به افزایش قیمت سوخت در این کشور ادامه دارد.

دولت تایلند با هدف کاهش هزینه سوخت و حمایت از کشاورزان، مالیات غیرمستقیم دو نوع سوخت را برای سه ماه کاهش داده است.

با این حال، فعالان بخش حمل‌ونقل می‌گویند بیشتر خودرو‌ها و کامیون‌ها از انواع دیگری از سوخت استفاده می‌کنند و این تصمیم تأثیر چندانی بر هزینه‌های عملیاتی آنها ندارد.

در همین حال، کسری صندوق نفت تایلند تا اول نوامبر به بیش از ۱۰۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بات رسیده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تداوم سیاست یارانه سوخت را افزایش داده است.

از سوی دیگر، سه گروه معترض قرار است روز دوشنبه در مقابل ساختمان دولت تجمع کنند و کاهش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل معمولی را خواستار شوند.

نمایندگان کشاورزان نیز معتقدند افزایش تقاضا برای سوخت زیستی تاکنون تأثیر محسوسی بر قیمت خرید محصولات نخل روغنی و درآمد کشاورزان نداشته و پالایشگاه‌ها بیش از تولیدکنندگان کوچک از این سیاست منتفع می‌شوند.

افزایش هزینه‌های انرژی، کسری سنگین صندوق نفت و اعتراض فعالان حمل‌ونقل و کشاورزان، دولت تایلند را با فشار فزاینده‌ای برای بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری سوخت و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو کرده است.