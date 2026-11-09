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رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: دوطرف جاده قدیم چالوس با بهبود شرایط جوی بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به انسداد چندساعته جاده قدیم چالوس به دلیل بارش باران و احتمال ریزش سنگ و با هدف حفظ ایمنی مسافران گفت: با بهبود شرایط جوی، امکان تردد بهصورت دوطرفه در جاده قدیم چالوس فراهم شده است.
وی افزود: با این حال، محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، تا اطلاع بعدی مسدود است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز با بارش باران همراه هستند.
سردار محبی درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: اکنون ترافیک در آزادراه قزوین–کرج، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار–تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس، سنگین گزارش شده است.
وی با اشاره به شرایط جوی جادهها تصریح کرد: در برخی محورهای استانهای اردبیل، همدان، گیلان، گلستان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، زنجان و چهارمحالوبختیاری بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده است.
به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز بارش برف و باران جریان دارد.
سردار محبی به محورهای مسدود اشاره و تصریح کرد: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، بهعنوان محور مسدود شریانی اعلام شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا محورهای فشند–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و گنبد–پل بایلر را از جمله محورهای مسدود غیرشریانی اعلام کرد و افزود: برای تردد در محور گنبد–پل بایلر، مسیر جایگزین گنبد–مینودشت در نظر گرفته شده است.
وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، لغزندگی سطح جادهها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کنند.