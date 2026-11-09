وزیر امور خارجه کشورمان در فضای مجازی نوشت: مردم منطقه ما هم به اندازه مردم آمریکا از رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند.

مردم منطقه ما و آمریکا از رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند

مردم منطقه ما و آمریکا از رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا به‌وضوح فهمیده است که اکثریت قاطع مردم آمریکا از اسرائیل به‌شدت بیزارند. نکته قابل‌توجه اینجاست که او ظاهراً هنوز علت این مسئله را درنیافته است.

روشن است که آمریکایی‌ها از اینکه اسرائیل دولت‌های آمریکا را فریب می‌دهد و به سمت جنگ‌های بی‌پایان سوق می‌دهد، به ستوه آمده‌اند. دیگر تحمل‌شان تمام شده است. تحمل منطقه ما نیز همین‌طور.