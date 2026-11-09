به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی میقانی گفت: در راستای اجرای عملیات راهداری زمستانی، ۱۵ هزار تن مصالح مورد نیاز به ارزش ۲۰ میلیارد تومان خریداری و در راهدارخانه‌های استان ذخیره سازی شده است.

وی افزود: با احتساب مصالح باقی‌مانده از سال گذشته و میزان خریداری شده در سال جاری، در مجموع ۲۲ هزار تن مصالح زمستانی برای اجرای عملیات برف روبی در محور‌های مواصلاتی استان موجود است.

میقانی با بیان این که تأمین و توزیع به‌موقع مصالح زمستانی از اولویت‌های این اداره کل است، تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و شرایط جوی پیش رو، میزان ذخایر به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز و احتمال کمبود، خرید و تأمین مصالح جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این مصالح در راهدارخانه‌های استان ذخیره شده است تا در زمان بارش برف و بروز یخبندان، متناسب با نیاز محور‌های مواصلاتی مورد استفاده قرار گیرد و امکان تأمین به‌موقع مصالح مورد نیاز عملیات زمستانی فراهم باشد.