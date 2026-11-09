به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با هیئتی از جمهوری اسلامی ایران درباره گسترش روابط، تقویت همکاری‌های مشترک و مسائل امنیتی منطقه رایزنی کرد.

بنا بر بیانیه دفتر بارزانی، در این دیدار راه‌های توسعه روابط عراق و اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف و تقویت همکاری‌ها در راستای منافع مشترک بررسی شد.

دو طرف همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات منطقه، ادامه همکاری و هماهنگی میان کشور‌های منطقه را خواستار شدند و بر ضرورت حل مشکلات و چالش‌ها از طریق گفت‌و‌گو و راهکار‌های مسالمت‌آمیز تأکید کردند.

تفاهم‌ها و توافق‌های امنیتی میان عراق از جمله اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر محور‌های این دیدار بود و دو طرف درباره شماری از موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند.