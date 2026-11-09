به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش سامانه اخیر در استان : به میلیمتر این شرح است:

آلونی: ۱۱۰.۵

ارجنک: ۸۳.۹

اردل: ۹۶.۲

امام قیس: ۷۰.۷

ایلبگی: ۷۷

بازفت: ۱۷۹.۶

بروجن: ۴۲.۳

بلداجی: ۵۴.۶

بن: ۷۷.۶

جونقان: ۱۱۰.۲

چالشتر: ۵۹.۷

دزک: ۶۵.۰

دشتک: ۱۱۴.۴

دوآب صمصامی: ۱۷۶.۵

سامان: ۷۰.۴

سرخون: ۹۶.۸

سودجان: ۹۳.۲

سورشجان: ۷۲.۶

شلمزار: ۱۰۴.۹

شهرکرد: ۶۳

فارسان: ۸۴.۴

فرخ شهر: ۶۰

کوانک: ۱۶۴.۴

کوهرنگ: ۲۹۴.۸

لردگان: ۱۰۵.۲

لیرابی: ۱۱۴.۱

مال خلیفه:۹۸.۳

مرغملک: ۸۶.۲

هوره: ۵۹.۴