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بیشترین میزان بارش های سامانه اخیر با حدود ۳۰۰ میلیمتر در شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش سامانه اخیر در استان : به میلیمتر این شرح است:
آلونی: ۱۱۰.۵
ارجنک: ۸۳.۹
اردل: ۹۶.۲
امام قیس: ۷۰.۷
ایلبگی: ۷۷
بازفت: ۱۷۹.۶
بروجن: ۴۲.۳
بلداجی: ۵۴.۶
بن: ۷۷.۶
جونقان: ۱۱۰.۲
چالشتر: ۵۹.۷
دزک: ۶۵.۰
دشتک: ۱۱۴.۴
دوآب صمصامی: ۱۷۶.۵
سامان: ۷۰.۴
سرخون: ۹۶.۸
سودجان: ۹۳.۲
سورشجان: ۷۲.۶
شلمزار: ۱۰۴.۹
شهرکرد: ۶۳
فارسان: ۸۴.۴
فرخ شهر: ۶۰
کوانک: ۱۶۴.۴
کوهرنگ: ۲۹۴.۸
لردگان: ۱۰۵.۲
لیرابی: ۱۱۴.۱
مال خلیفه:۹۸.۳
مرغملک: ۸۶.۲
هوره: ۵۹.۴