رئیس بنیاد ملی علم ایران با حضور در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ضمن بررسی ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی این دانشگاه، بر توسعه همکاری‌های مشترک و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی تأکید کرد.

بررسی ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بررسی ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمدرضا هرمزی‌نژاد رئیس بنیاد ملی علم ایران با حضور در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با مرتضی بختیاری، رئیس دانشگاه و اعضای هیئت‌رئیسه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

محمدرضا هرمزی‌نژاد رئیس بنیاد ملی علم ایران در این نشست با تقدیر از اقدامات و دستاورد‌های دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه تأکید و آمادگی بنیاد را برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و گسترش همکاری‌های مشترک اعلام کرد.

مرتضی بختیاری رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز با تشریح ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه، بر نقش دانشگاه‌های تخصصی در تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه اقتصاد دریامحور تأکید کرد.

این نشست با بررسی زمینه‌های همکاری علمی و پژوهشی و تبادل نظر درباره راهکار‌های تقویت تعاملات میان دانشگاه و بنیاد ملی علم ایران به پایان رسید.