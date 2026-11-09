پخش زنده
امروز: -
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: از امروز ۱۸ آبان عملیات سهروزه امحای مهمات عملنکرده باقیمانده از جنگ تحمیلی سوم در اطراف اهواز انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولیالله حیاتی اظهار کرد: عملیات امحای مهمات عملنکرده باقیمانده از جنگ تحمیلی سوم از امروز ۱۸ آبان آغاز میشود و تا روز چهارشنبه ۲۰ آبان ادامه دارد.
وی افزود: این عملیات از ساعت ۱۲ ظهر در مناطق اطراف اهواز انجام میشود.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: این عملیات با رعایت ملاحظات ایمنی انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
طی ماههای اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در شهرستانهای دزفول و اهواز انجام شده است.
به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.