به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم از امروز ۱۸ آبان آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه ۲۰ آبان ادامه دارد.

وی افزود: این عملیات از ساعت ۱۲ ظهر در مناطق اطراف اهواز انجام می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: این عملیات با رعایت ملاحظات ایمنی انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

طی ماه‌های اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در شهرستان‌های دزفول و اهواز انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.