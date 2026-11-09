به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، روز گذشته در محله خیابان باهنر، کوی تیران وآهنگران شهراصفهان دو مرد و دو زن در منزل مسکونی در اثر استنشاق گازمنوکسیدکربن ناشی از رعایت نکردن اصول ایمنی در نصب بخاری دچار مسمومیت شدند.

براین اساس پس از اعلام گزارش به اورژانس ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محله حادثه اعزام شدند و چهار مصدوم را برای مداوا به بیمارستان امین اصفهان منتقل کردند.