مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت ۷ هزار و ۶۸۹ واقعه ولادت در هفت ماه گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی، در هفت ماه گذشته از ثبت ۷ هزار و ۶۸۹ واقعه ولادت در این مدت خبر داد و گفت: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۳ هزار و ۹۹۸ نوزاد پسر و ۳ هزار و ۶۹۱ نوزاد دختر بوده‌اند.

محمدحسن محمد زاده افزود: همچنین ۵ هزار و ۱۳۶ واقعه ولادت در مناطق شهری و ۲ هزار و ۵۵۳ واقعه در مناطق روستایی استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در خصوص میانگین سن والدین در زمان تولد فرزندان گفت: میانگین سن پدران ۳۴ سال و ۸ ماه و میانگین سن مادران ۳۰ سال و ۵ ماه بوده است.

وی همچنین با اشاره به آمار وفات در هفت ماه گذشته در استان گفت: در این مدت ۲ هزار و ۶۱۵ واقعه فوت به ثبت رسیده که از این تعداد، هزار و ۴۶۰ نفر مرد و هزار و ۱۵۵ نفر زن بوده‌اند.

محمدزاده میانگین سن مردان فوت‌شده در استان را ۶۴ سال و میانگین سن زنان را حدود ۶۹ سال اعلام کرد.