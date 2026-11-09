آیین رسمی پیشواز از پیکر مطهر ۷ شقایق بی‌نشان سال‌های پایمردی و ایثار با همراهی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در فرودگاه شهدای ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین رسمی پیش‌واز از پیکر ۷ شهید گمنام در ایلام که قرار است در روز‌های آینده مهمان شهرستان‌های مختلف استان باشند در شهر ایلام برگزار شد.

این آیین معنوی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار، جمعی از مسئولان، فرمانده‌ها نظامی و انتظامی، خانواده‌های معزز شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

بر پایه برنامه‌ریزی‌ها و با هدف بهره‌مندی همه مردم استان از برکت‌های معنوی این کبوتران خونین‌بال، آیین وداع با شهدا روز دوشنبه ۱۸ آبان در شهرستان‌های چرداول، دره‌شهر و چوار برگزار می‌شود.