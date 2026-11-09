به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس هیات فوتبال مراغه گفت: تمرین این تیم از ۱۵ روز پیش با حضور ۲۵ ورزشکار در قالب بازیکنان بومی وغیر بومی آغاز شده است.

علیرضا مظلومی افزود: تیم شهدای گمنام همراه تیم مس سونگون، از آذربایجان شرقی در این رقابت‌ها حضور دارند. وی اضافه کرد: تمرین‌های این تیم تا آغاز مسابقات در نیمه دوم آذرماه ادامه خواهد داشت.

به گفته رئیس هیئت فوتبال مراغه، این رقابت‌ها با شرکت ۱۲ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. مظلومی افزود: شهرداری مراغه حمایت مالی این تیم را برعهده گرفته است.