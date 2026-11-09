

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، براساس این پیش بینی، سامانه بارشی امروز در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات سمنان، نیمه شمالی استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان فعال است.

در برخی مناطق استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات خوزستان، بوشهر، غرب و جنوب فارس نیز بارش‌ها ادامه دارد.

بارش‌ها در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بصورت برف خواهد بود.

از امروز تا چهارشنبه کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نیمه شمالی و شرقی کشور رخ می‌دهد.

در سه روز آینده دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم‌اند.