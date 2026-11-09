دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه اسلامی نجف اشرف عراق، قرارداد اجرایی برنامه مشترک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی را برای توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در سفر هیئتی از دانشگاه اسلامی نجف اشرف به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قرارداد اجرایی «برنامه مشترک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)» میان دو دانشگاه به امضا رسید.

این قرارداد در پایان بازدید هیئت دانشگاه اسلامی نجف اشرف از پارک علم و فناوری و آزمایشگاه‌های دانشکده‌های مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک و مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جلسه‌ای با حضور رؤسای دو دانشگاه امضا شد.

در این بازدید، هیئت دانشگاه اسلامی نجف اشرف به ریاست عمار عبدالامیر السلامی، رئیس این دانشگاه، در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور یافت و از نزدیک با دستاورد‌های سه شرکت فناور آرنیکا، شاتل AI و تریتا آشنا شد.

در جلسه پایانی این سفر، عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و دکتر عمار عبدالامیر السلامی، رئیس دانشگاه اسلامی نجف اشرف، حضور داشتند و قرارداد اجرایی برنامه مشترک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی را امضا کردند.

عباس سروش در این جلسه با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این همکاری، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو دانشگاه و حرکت به سمت پژوهش‌های مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه دو کشور با مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو هستند که حل آنها از مسیر پژوهش می‌گذرد، همکاری با دانشگاه اسلامی نجف اشرف را برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر علمی و معنوی دارای برکات دانست.

عمار عبدالامیر السلامی، رئیس دانشگاه اسلامی نجف اشرف، نیز با اشاره به اهمیت این همکاری اظهار کرد: این نوع همکاری مشترک در مقطع کارشناسی ارشد برای نخستین بار در میان دانشگاه‌های عراق بین این دو دانشگاه انجام می‌شود و الگویی برای این نوع همکاری در سایر دانشگاه‌ها شکل گرفته است.

بر اساس این گزارش، هیئت دانشگاه اسلامی نجف اشرف در این سفر متشکل از عمار عبدالامیر السلامی، رئیس دانشگاه؛ عادل هادی البغدادی، معاون علمی دانشگاه؛ عبدالامیر الاطرش، مدیر همکاری‌های بین‌المللی؛ و احمد حسین الخیاط، مدیر اداره تضمین کیفیت دانشگاه اسلامی نجف اشرف بود.