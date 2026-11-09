به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ کیانمهر در حاشیه بازرسی از یک سوله اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی موفق شدند یک سوله بزرگ دپوی غیرمجاز اقلام اساسی را در یکی از روستاهای حاشیه شهرستان شناسایی کنند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، تعدادی از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند که در بازرسی از این سوله، بیش از ۷۰۰ تن سیب‌زمینی احتکارشده کشف که برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی و مقابله بی‌امان با احتکار و سودجویی، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و در چارچوب قانون با کسانی که بخواهند با احتکار کالاهای اساسی، آرامش بازار و معیشت مردم را به مخاطره بیندازند،قاطعانه برخورد خواهد کرد.