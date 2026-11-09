معاون استاندار هرمزگان گفت: حمله آمریکا به نقاطی در محدوده قشم خسارتی به مناطق مسکونی، تجاری و زیرساختی وارد نکرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به حمله دیشب دشمن آمریکایی به نقاطی در محدوده جزیره قشم گفت: اهداف مورد حمله خارج از محدوده‌های مسکونی و تجاری و زیرساخت‌های خدماتی بوده و هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های حیاتی و خدماتی جزیره وارد نشده است.

وی افزود: شرایط در جزیره قشم کنترل شده است و همه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

نفیسی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

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