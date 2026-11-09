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مردم مناطق مختلف آذربایجان شرقی از بامداد امروز ۱۸ آبان شاهد بارش برف و باران همراه با وزش باد هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بارش برف و باران و کولاک جاده آذرشهر _ تبریز را لغزنده کرده و دید افقی در این مسیر را کاهش داده است.
در تبریز هم بارش برف موجب سفیدپوش شدن خیابانها و معابر این شهر شده است.
کارشناسان اداره کل هواشناسی استان با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان اعلام کرده اند: از دیشب با نفوذ توده هوای سرد به جو استان دمای هوا به طور میانگین و به صورت محسوس ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد کاهش یافته است.
فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر امروز دوشنبه ادامه خواهد داشت و شدت فعالیت آن در نیمه شرقی و منطقه ارسباران خواهد بود.
مردم در استفاده از حاملهای انرژی مدیریت مصرف را رعایت و پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.