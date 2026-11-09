به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تسلیت معاون استان‌های رسانه ملی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت هنرمند متعهد، پیشکسوت و نام‌آشنای عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، زنده‌یاد کوروش زارعی، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

مرحوم زارعی از چهره‌های اثرگذار هنر‌های نمایشی کشور بود که عمر پربار هنری و فرهنگی خود را در مسیر اعتلای هنر متعهد، دینی و انقلابی و گسترش جریان تئاتر مردمی سپری کرد. تلاش‌های ارزشمند ایشان و تولید آثار آیینی و مقاومت و تربیت و پرورش نسل‌های جدید هنرمندان، میراثی ماندگار در عرصه فرهنگ و هنر کشور به شمار می‌رود.

تعهد، دغدغه‌مندی و عشق این هنرمند فقید به هنر و روایت ارزش‌های انسانی و انقلابی، چنان بود که حتی در دوران بیماری نیز از همراهی با رسانه ملی و مشارکت در تولید آثار نمایشی بازنماند. حضور ایشان در پیش‌تولید دو تله‌تئاتر با موضوع شهدای میناب در مرکز هرمزگان و حاج رمضان در مرکز قم، جلوه‌ای ارزشمند از روحیه مسئولیت‌پذیری و تعلق خاطر ایشان به هنر و رسانه بود؛ همراهی‌ای که یاد و خاطره آن در مجموعه معاونت استان‌ها ماندگار خواهد ماند.

اینجانب فقدان این هنرمند گران‌قدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و خانواده بزرگ رسانه ملی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان و دوستداران ایشان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

علیرضا کیخا

معاون استان‌های رسانه ملی