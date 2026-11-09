مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در سفر به شهرستان شهربابک بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان و توسعه زیرساخت‌های مرتبط تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان محسن‌نژاد مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در سفر به شهرستان شهربابک بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان و توسعه زیرساخت‌های مرتبط تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهربابک در مسیر ارتباطی شمال به جنوب کشور گفت: ایجاد بازارچه صنایع‌دستی و ارائه خدمات گردشگری در حاشیه این محور می‌تواند نقش مؤثری در جذب مسافران و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان همچنین با اشاره به تنوع جاذبه‌های طبیعی استان از کویر تا کوهستان باغ‌ها و ارتفاعات افزود: استفاده از ظرفیت رویداد‌ها و معرفی جاذبه‌های گردشگری می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتری را فراهم کند.

محسن‌نژاد با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای توسعه صنایع‌دستی و گردشگری گفت: این تسهیلات در بخش مشاغل خرد و خانگی کارگاه‌های صنایع‌دستی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ایجاد فضا‌های گردشگری از جمله هتل‌ها قابل استفاده است و می‌توان از ظرفیت منابع استانی و ملی از جمله صندوق توسعه ملی برای حمایت از سرمایه‌گذاران بهره گرفت.

وی همچنین بر ضرورت توسعه فضا‌های اقامتی در شهربابک تأکید کرد و گفت: این شهرستان باید به فکر ایجاد زیرساخت‌های اقامتی بیشتر از جمله یک هتل سه یا چهار ستاره باشد تا امکان میزبانی مناسب از گردشگران و مهمانان فراهم شود.