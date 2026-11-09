

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان در داکار، نمایندگان ورزش ایران در دو رشته بوکس و دوومیدانی به رقابت با حریفان خود می‌پردازند.

در دوومیدانی محمد علیدوستی شهرکی از حدود ساعت ۱۸ به وقت ایران رقابت خود را آغاز می‌کند.

همچنین در بوکس براساس قرعه‌کشی، مارین گل‌زاده، تنها بوکسور کشورمان در این رقابت‌ها که دور نخست با قرعه استراحت رو‌به‌رو شد، در مرحله دوم از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه باید به مصاف برنده دیدار نمایندگان فرانسه و برزیل برود.

هدایت این ورزشکار در این مسابقات برعهده مریم جمشیدی کیا است.

ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک، داکار تاکنون سه نشان نقره با سبحان حکیمی در جودو، پارسا شهسهانی در شنا و امیرعلی دومیرکلایی در کشتی ساحلی و ۲ نشان برنز با آرش پهالی در تالو و رضا جلیلیان در کشتی ساحلی کسب کرده است.

چهارمین دوره المپیک جوانان داکار در از ۹ آبان آغاز شده است و تا ۲۲ آبان ادامه دارد. کاروان ورزش ایران با نام شهید ماکان نصیری راهی این رقابت‌ها شده است.