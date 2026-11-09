مردم ولایی شهرستان ورامین در دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات مردمی، با حضوری گسترده و پرشور، بار دیگر بر پیمان خود برای تداوم مسیر مقاومت در پی شهادت رهبر انقلاب (ره) تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان‌های شهرستان ورامین امشب شاهد حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در ۲۵۳-مین قرار شبانه بود. این اجتماع که در فضای حزن‌انگیز شهادت رهبر انقلاب برگزار شد، پیوندی عمیق میان اراده ملت و میراث ماندگار رهبری را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی با اشاره به اتحاد و انسجام ملی، تصریح کردند که مردم ورامین با تکیه بر ایمان و استقامت، تا دستیابی به پیروزی نهایی در میدان حضور خواهند داشت و هیچ نیرویی قادر نخواهد بود تا این زنجیره ناگسستنی از وفاداری را بشکند.