مردم ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در دویست و پنجاه و سومین شب از قرار‌های مردمی، با حضور پرشور در میدان شهر، پیمان وفاداری خود را به راه رهبر انقلاب (ره) تجدید کرده و بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که فضای کشور در سوگ شهادت رهبر انقلاب است، مردم شهرستان فیروزکوه بار دیگر نشان دادند که غم شهادت، تبدیل به قدرتی مضاعف برای ایستادگی در برابر دشمنان شده است.

دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات مردمی فیروزکوه، با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه و در فضای عزاداری برگزار شد. حاضران در این اجتماع با تأکید بر اینکه اراده ملت ایران در برابر هرگونه تهدید، استوارتر از پیش است، اعلام کردند که حضور مستمر در میدان‌ها، پاسخی روشن به توهمات دشمنان و گواه بصیرت مردم این شهرستان است.

شرکت‌کنندگان در این نشست با اشاره به میراث ماندگار رهبر انقلاب، تصریح کردند که مسیر استقلال و عزت ملی با تکیه بر اتحاد مردم و وفاداری به رهبری ادامه خواهد یافت و میدان‌های فیروزکوه تا دستیابی به پیروزی نهایی، از حضور فعال و بیدار مردم خالی نخواهد شد.