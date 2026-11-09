مردم شهرستان دماوند در دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات مردمی، با حضور در میدان ایستادگی، بار دیگر بر پیمان وفاداری خود به راه رهبر انقلاب (ره) و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان ایستادگی شهرستان دماوند امشب شاهد حضور گسترده و پرشور مردمی در ۲۵۳-مین قرار شبانه بود. این اجتماع که در فضای حزن‌انگیز شهادت رهبر انقلاب برگزار شد، نمادی از اتحاد و همبستگی مردم این شهرستان در برابر توطئه‌های دشمنان است.

حاضران در این نشست با تأکید بر اینکه شهادت رهبر انقلاب، اراده ملت ایران را در مسیر استقامت مستحکم‌تر کرده است، اعلام داشتند که این حضور مستمر، پاسخی قاطع به هرگونه تلاش برای تضعیف روحیه امت اسلامی است.