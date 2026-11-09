دویست و پنجاه و سومین شب از حضور مردمی در قرچک، امشب با حال‌وهوای عزاداری ایام فاطمیه و با تأکید بر وحدت و ایستادگی در برابر تروریسم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قرچک امشب در میدان امام خمینی، در دویست و پنجاه و سومین نشست شبانه خود، با حضور پرشور در میان بارش باران، پیوند عمیق میان ایمان و میهن‌دوستی را به نمایش گذاشتند.

حاضران در این اجتماع که با اقامه عزای حضرت فاطمه (س) همراه بود، با در دست داشتن پرچم‌های ملی و پرچم‌های عزاداری، بر انسجام و وحدت خود تأکید کردند.