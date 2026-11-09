مردم رباط کریم در دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات خود، زیر بارش باران رحمت الهی، بار دیگر بر پشتیبانی همه‌جانبه از جمهوری اسلامی ایران و تداوم این مسیر در هر شرایطی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان رباط کریم امشب با حضور پرشور در ۲۵۳-مین شب اجتماع مردمی، نشان دادند که هیچ شرایط جوی و بارش باران، مانع از حضور آنها در صحنه و حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی نخواهد شد.

حاضران در این اجتماع با تحلیل تحولات اخیر سیاسی در جهان، بر شکست سردمداران رژیم صهیونیستی و قدرت‌های استکباری تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که تغییرات در ساختار قدرت کشور‌های متخاصم، هیچ تأثیری در اراده، بصیرت و ایستادگی ملت ایران نخواهد داشت. این مردم در پایان، بر تداوم حضور فعال خود تا دستیابی به پیروزی نهایی تأکید کردند.