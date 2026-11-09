وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در پیامی درگذشت زنده‌یاد کوروش زارعی را تسلیت گفتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایوب آقاخانی، دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در پیامی درگذشت زنده‌یاد کوروش زارعی را تسلیت گفتند.



در این پیام تسلیت آمده است:

فقدان هنرمندانی که سالیان عمر خویش را در پیوند با فرهنگ و هنر این سرزمین سپری کرده‌اند، تنها اندوهی برای خانواده و نزدیکان آنان نیست؛ جامعه هنری نیز در سوگ بخشی از خاطره و تجربه خویش می‌نشیند. اینجانب درگذشت آن زنده‌یادِ هنرمند را به خانواده ارجمند ایشان، همکاران و همراهان آن فقید و جامعه هنر‌های نمایشی کشور تسلیت می‌گویم.

ایوب آقاخانی دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در پی درگذشت زنده‌یاد «کورش زارعی»، دل‌نوشته‌ای را منتشر کرد.

متن این دل‌نوشته به شرح زیر است:

به نام آنکه بازگشت همه به آغوش بازِ اوست

این یک تسلیت نیست، پاره‌های گسسته‌ای‌ست از تصاویر و خاطرات که با واژگان محاصره شده‌اند. کار این واژگان هم در این مجال، صاحبِ این قلم را راضی نمی‌کند. چند نفر را می‌شناسید که اگر در یک اتاق تنهایش بگذارید، «دقیقاً» همانی باشد که در جمع دیگران است؟ اصلاً می‌شناسید؟ خودتان از آنها هستید؟ اصلاً می‌شود چنین بود؟

«کورش زارعی» با حضورش، زندگی‌اش، باورش، آثارش، نگاهش، رفتارش و سلوکش نشان داد که در اوج اعوجاج این جهان، در سیّاله‌های غریبِ معاصر که این سوی دنیا با آن سویش، یک دم استوار و قابل تکیه نیست، در قلبِ پیچ‌های وحشتناکِ روزگار، و مالیخولیا‌های بی‌رقیبش هم می‌توان چنان بود که پرسیدم.

اگر تئاتر متعهد پس از انقلاب ما، بخواهد از معادلاتش مخرج مشترک بگیرد و آن را در یک نام خلاصه کند، قطعاً به همین نامِ زلال خواهد رسید.