به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به اینکه تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم در بیمارستان شوش و تعدادی دیگر در بیمارستان گلستان اهواز بستری شده‌اند گفت: پریا مهرمندی در اتاق عمل است و مراحل درمانی او در حال اجراست. یکی دیگر از بازیکنان به نام خانم عادلی نیز پس از عمل جراحی از بیمارستان مرخص شده و در هتل استراحت می‌کند. ­

همچنین حال عمومی سایر بازیکنان و اعضای تیم مساعد است و این افراد در انتظار ترخیص از بیمارستان هستند.

اتوبوس حامل بازیکنان و اعضای کادر تیم بسکتبال سحر آکادمی پس از دیدار مقابل تیم پالایش نفت آبادان و در مسیر بازگشت به تهران واژگون شد.