مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو اکو را فرصتی برای تقویت پیوند‌های فرهنگی، معرفی میراث مشترک تمدنی و توسعه گونه‌های مختلف گردشگری در کیش دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود رهبری، با اشاره به همزمانی برگزاری سمپوزیوم با هفته کیش گفت: همزمانی این دو رویداد می‌تواند نمادی از افق‌های روشن پیش‌روی کیش در توسعه بازار‌های گردشگری و گسترش ارتباطات بین‌المللی باشد.

او با بیان اینکه کشور‌های عضو اکو از اشتراکات عمیق زبانی، فرهنگی، تاریخی و موسیقایی برخوردارند، افزود: گستره زبان فارسی، آیین‌های نوروز و شب یلدا و میراث ادبی و تمدنی، شخصیت هایی همچون فردوسی و مولانا، سرمایه‌های مشترکی هستند که ظرفیت شکل‌گیری گردشگری مبتنی بر تجربه فرهنگی و شناخت تمدنی را فراهم می‌کنند.

مسعود رهبری با تأکید بر اینکه گردشگری این کشور‌ها نباید صرفاً به تفریح و لذت سفر محدود شود، خاطرنشان کرد: روایت‌های تاریخی، تجربه‌های فرهنگی و شناخت میراث مشترک باید در برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری این بازار‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به شرایط دشوار برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادها، از تلاش دست‌اندرکاران دومین سمپوزیوم قدردانی کرد و گفت: برگزاری این رویداد، فراتر از یک گردهمایی تخصصی، پیام‌آور صلح، امنیت و آرامش از جنوب ایران به کشور‌های منطقه و جهان است.

رهبری موسیقی اقوام و حرکات آیینی را از محور‌های فرهنگی دومین سمپوزیوم برشمرد و افزود: موسیقی به‌عنوان زبانی مشترک و فراتر از مرز‌های کلامی، می‌تواند مفاهیم عمیق فرهنگی و خاطرات جمعی ملت‌ها را منتقل کند.

او افزود: در این دوره، با بهره‌گیری از فرآیند انتخاب مبتنی بر شاخص‌های فنی، گروه‌هایی از موسیقی اقوام ایرانی و اجرا‌های آیینی با تأکید بر اشتراکات فرهنگی مناطقی همچون خراسان و آذربایجان با کشور‌های همسایه عضو اکو، برای حضور در برنامه‌ها انتخاب شده‌اند.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ابراز امیدواری کرد: برگزاری موفق سمپوزیوم، می تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر پیوند‌های فرهنگی و تمدنی کشور‌های عضو اکو و تقویت جایگاه کیش در گردشگری فرهنگی و بین‌المللی باشد.