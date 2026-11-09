معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، شایعات درباره وقوع انفجار در ماهشهر را تکذیب کرد و گفت: صدای مهیب شنیده‌شده در این منطقه ناشی از ترکیدن دو دستگاه ترانس برق بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ولی‌الله حیاتی، با تکذیب شایعات منتشرشده درباره وقوع انفجار در ماهشهرگفت: صدای شنیده‌شده در این منطقه مربوط به ترکیدن دو دستگاه ترانس برق بوده و هیچ انفجاری رخ نداده است.

وی افزود: در پی این حادثه، برق بخشی از منطقه صنعتی ماهشهر قطع شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، با تأکید بر اینکه منشأ صدای شنیده‌شده، حادثه برق بوده است، از مردم خواست به شایعات توجه نکنند و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.