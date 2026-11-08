تیم فوتبال جزیره قشم در هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور (جام آزادگان) امشب (۱۷ آبان) تیم مدعی مس رفسنجان را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شاگردان مجتبی جباری در تیم فوتبال جزیره قشم با تک گل داریوش شجاعیان یک بر صفر حریف رفسنجانی خود را از پیش رو برداشتند.

بدین ترتیب تیم جزیره قشم با ۱۸ امتیاز موقتاً در کنار پارس جنوبی جم در صدر جدول رده بندی لیگ آزادگان قرار گرفت.

این نخستین بازی خانگی تیم جزیره قشم بود که در هرمزگان و به میزبانی ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد.

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دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس فردا (۱۸ آبان) در جم به مصاف تیم مدعی پارس جنوبی می‌رود.