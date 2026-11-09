به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی گل محمدی، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را اعلام کرد:

مرتضی فاضلی، عباس حبیبی، امجد کوچکی، پوریا رفیعی، محمد مرتضوی، محمدحسین صادقی، پوریا شهرآبادی، مهدی قاعدی حیدری، محمد گندمی، نیما احمدی، یوسف مزرعه، مهدی موسوی، ابوالفضل جامعی قمصری، ابوالفضل موردی، محمدمهدی منصوری، سینا معظمی‌تبار، امیررضا کرمی، محمدعلی شکیبا، ضرغام سعداوی، مسعود محبی، علیرضا آراسته، ابوالفضل کوهی، سیدمهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امیرحسین امانی‌پور، امیرمحمد کریمی، مبین دهقان، عرشیا باقری، آرشا شکوری و حمیدرضا فیروزی.

نخستین اردوی آماده سازی تیم فوتبال امید کشورمان از ۱۸ تا ۲۶ آبان ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.