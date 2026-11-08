به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، چهارنفر از دانش‌آموزان دبستان دخترانه فرهنگ کیش در رقابت‌های نهایی لیگ علمی نوپایا، موفق به کسب مقام دوم کشوری شدند.

مدیر دبستان فرهنگ گفت: این موفقیت با حضور چهار دانش‌آموز پایه‌های چهارم، پنجم و ششم دبستان در رقابت‌های علمی و مهارتی رقم خورد.

مریم احمدنظری با اشاره به شرکت دانش آموزانی از ۲۳ استان کشور در لیگ علمی نوپویا، گفت: گروه دانش‌آموزی کیش پس از موفقیت در مراحل مقدماتی و کسب رتبه هفتم در بین حدود ۷ هزار شرکت‌کننده، به مرحله نهایی حضوری به میزبانی تهران راه یافت.

او با اشاره به برنامه‌ریزی آموزشی مدرسه برای شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان، گفت: برنامه‌ای با عنوان به وقت یک و بیست از پنج سال گذشته در مدرسه آغاز شده و در قالب آن، دانش‌آموزان در گروه‌های مختلف علمی، ورزشی، هنری و فرهنگی سازمان‌دهی شدند.

احمدنظری خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان در بخش علمی درس‌های ریاضی، فارسی و علوم را به شکل گروهی رقابت می‌کنند و با برگزاری رقابت‌های داخلی، تشکیل کلاس‌های آمادگی و حمایت مستمر مدرسه، برای حضور در مسابقات علمی آماده می‌شوند.

مدیر دبستان فرهنگ گفت: دانش‌آموزان سال گذشته رتبه دهم استانی را کسب کردند و امسال نیز دو گروه از مدرسه به مراحل بالاتر رقابت‌ها راه یافتند و یکی از این گروه‌ها با حضور در مرحله نهایی، موفق به کسب مقام دوم کشوری شد.

معلم و سرپرست گروه دانش‌آموزی کیش نیز گفت: لیگ علمی نوپویا با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی، تقویت مهارت‌های فردی و توسعه توانایی کار گروهی دانش‌آموزان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در چند مرحله، در بخش‌های علمی و مهارتی ارزیابی می شوند.

خدیجه فلاح‌باهوش، افزود: مرحله نهایی لیگ با حضور هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز از ۲۳ استان کشور در تهران برگزار شد و شرکت‌کنندگان در دو بخش آزمون علمی شامل پرسش‌های علوم و ریاضی و بخش کارسوق مهندسی به رقابت پرداختند.

او افزود: در بخش عملی، دانش‌آموزان باید با استفاده از خلال دندان، سازه‌ای طراحی می‌کردند و با برخورداری از تعادل و استحکام، توانایی تحمل وزن قابل‌توجهی داشته باشد. سازه طراحی‌شده از سوی دانش‌آموزان کیش توانست حدود ۳۵ کیلوگرم وزن را تحمل کند و در کسب رتبه دوم نقش مؤثری داشت.

پرنیا کاکاوند، فریما پناهی، سلینا امام پور و مهدیس علیزاده، دانش‌آموزان دبستان فرهنگ پس از کسب مقام دوم کشوری، تندیس افتخار خود را به مدیر مدرسه اهدا کردند.

مریم احمدنظری، ایران زمانی، بتول جزایری و خدیجه فلاح‌باهوش گروه دانش آموزی کیش را در این رویداد علمی همراهی کردند.