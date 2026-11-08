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چهار نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه فرهنگ کیش در لیگ علمی نوپویا رتبه دوم را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، چهارنفر از دانشآموزان دبستان دخترانه فرهنگ کیش در رقابتهای نهایی لیگ علمی نوپایا، موفق به کسب مقام دوم کشوری شدند.
مدیر دبستان فرهنگ گفت: این موفقیت با حضور چهار دانشآموز پایههای چهارم، پنجم و ششم دبستان در رقابتهای علمی و مهارتی رقم خورد.
مریم احمدنظری با اشاره به شرکت دانش آموزانی از ۲۳ استان کشور در لیگ علمی نوپویا، گفت: گروه دانشآموزی کیش پس از موفقیت در مراحل مقدماتی و کسب رتبه هفتم در بین حدود ۷ هزار شرکتکننده، به مرحله نهایی حضوری به میزبانی تهران راه یافت.
او با اشاره به برنامهریزی آموزشی مدرسه برای شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزان، گفت: برنامهای با عنوان به وقت یک و بیست از پنج سال گذشته در مدرسه آغاز شده و در قالب آن، دانشآموزان در گروههای مختلف علمی، ورزشی، هنری و فرهنگی سازماندهی شدند.
احمدنظری خاطرنشان کرد: دانشآموزان در بخش علمی درسهای ریاضی، فارسی و علوم را به شکل گروهی رقابت میکنند و با برگزاری رقابتهای داخلی، تشکیل کلاسهای آمادگی و حمایت مستمر مدرسه، برای حضور در مسابقات علمی آماده میشوند.
مدیر دبستان فرهنگ گفت: دانشآموزان سال گذشته رتبه دهم استانی را کسب کردند و امسال نیز دو گروه از مدرسه به مراحل بالاتر رقابتها راه یافتند و یکی از این گروهها با حضور در مرحله نهایی، موفق به کسب مقام دوم کشوری شد.
معلم و سرپرست گروه دانشآموزی کیش نیز گفت: لیگ علمی نوپویا با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای علمی، تقویت مهارتهای فردی و توسعه توانایی کار گروهی دانشآموزان برگزار میشود و شرکتکنندگان در چند مرحله، در بخشهای علمی و مهارتی ارزیابی می شوند.
خدیجه فلاحباهوش، افزود: مرحله نهایی لیگ با حضور هزار و ۴۰۰ دانشآموز از ۲۳ استان کشور در تهران برگزار شد و شرکتکنندگان در دو بخش آزمون علمی شامل پرسشهای علوم و ریاضی و بخش کارسوق مهندسی به رقابت پرداختند.
او افزود: در بخش عملی، دانشآموزان باید با استفاده از خلال دندان، سازهای طراحی میکردند و با برخورداری از تعادل و استحکام، توانایی تحمل وزن قابلتوجهی داشته باشد. سازه طراحیشده از سوی دانشآموزان کیش توانست حدود ۳۵ کیلوگرم وزن را تحمل کند و در کسب رتبه دوم نقش مؤثری داشت.
پرنیا کاکاوند، فریما پناهی، سلینا امام پور و مهدیس علیزاده، دانشآموزان دبستان فرهنگ پس از کسب مقام دوم کشوری، تندیس افتخار خود را به مدیر مدرسه اهدا کردند.
مریم احمدنظری، ایران زمانی، بتول جزایری و خدیجه فلاحباهوش گروه دانش آموزی کیش را در این رویداد علمی همراهی کردند.