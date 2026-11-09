به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی؛ ٢٩ بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی فوتبال عراق دعوت کرد.

این مسابقات از ٢٢ تا ٢۶ آبان در شهر بصره و با حضور تیم‌های ملی ایران، عراق، فلسطین و لبنان برگزار می‌شود و تیم ایران، ٢٣ و ٢۶ آبان به مصاف تیم‌های ملی فلسطین و عراق می‌رود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:

سید پیام نیازمند، حبیب فرعباسی، محمد خلیفه، ادیب زارعی، علی نعمتی، محمد مهدی زارع، عارف آغاسی، محمد قربانی، سامان فلاح، امین حزباوی، ابوالفضل رزاق‌پور، حسین گودرزی، جعفر سلمانی، امیرمحمد رزاقی نیا، امید نورافکن، جواد حسین‌نژاد، سعید عزت‌اللهی، اسماعیل قلی‌زاده، صالح حردانی، آریا یوسفی، مهدی لیموچی، افشین صادقی، امیرحسین فارسی، محمد محبی، امیرحسین حسین زاده، محمد مهدی محبی، سردار آزمون، دنیس درگاهی و کسری طاهری.

بازیکنان دعوت شده باید فردا پیش از ساعت ١٢ ظهر با در دست داشتن گذرنامه، خود را در هتل المپیک؛ به کادر تیم ملی معرفی کنند.

بر اساس اعلام کادر فنی، علیرضا بیرانوند به علت ریسک مصدومیت و تشخیص کادر پزشکی تحت نظر کادر پزشکی است.

رویکرد کادر فنی تیم ملی در این فیفادی، فراهم کردن فرصت بیشتر برای بازیکنان جوان‌تر و ارزیابی توانایی‌های آنان در مسابقات بین‌المللی عراق است. رویکردی که قرار بود از اردوی گذشته آغاز شود، اما با توجه به تعامل کادر فنی تیم ملی بزرگسالان با تیم امید و حضور بازیکنان جوان در بازی‌های آسیایی ناگویا، اجرای آن به اردوی جاری موکول شد.

بر همین اساس، کادر فنی تصمیم گرفته در این اردو تعدادی از بازیکنان با تجربه تیم ملی حضور نداشته باشند تا فرصت بیشتری برای حضور و ارزیابی بازیکنان جوان‌تر فراهم شود. بدیهی است این تصمیم صرفاً در چارچوب برنامه فنی اردوی جاری گرفته شده و به معنای تغییر در جایگاه و نقش بازیکنان با تجربه در برنامه‌های آینده تیم ملی نیست.

‎همچنین با توجه به تعامل و هماهنگی سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسالان و امید، مقرر شد تعدادی از بازیکنان در اردوی تیم ملی بزرگسالان و تعدادی دیگر در اردوی تیم امید حضور داشته باشند.

بر همین اساس؛ ابوالفضل کوهی، پوریا شهرآبادی، مبین دهقان، یوسف مزرعه و مسعود محبی در اردوی پیش‌رو در اختیار تیم ملی امید قرار می‌گیرند. این بازیکنان همچنان تحت نظارت و ارزیابی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان قرار دارند و به عملکرد آنان برای حضور در اردو‌های آینده تیم ملی بزرگسالان توجه می‌شود.