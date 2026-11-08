رقابت ۱۵۰ کشتی گیر از سه استان در دوگنبدان به یاد شهدای ورزشکار
مسابقات کشتی آزاد با حضور ۱۳ تیم از استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در دوگنبدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سامان انبارپور مسئول برگزاری مسابقات کشتی آزاد گفت: مسابقات کشتی آزاد با حضور ۱۵۰ ورزشکار از استانهای فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان گچساران برگزار شد.
انبارپور افزود: در پایان این رقابت ها تیم منتخب خوزستان اول شد، تیم مرودشت و تیم دهدشت به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند..
وی ادامه داد: این مسابقات به همت بسیج ورزشکاران سپاه ناحیه مقاومت امام حسن (ع) گچساران و با همکاری هیات کشتی برگزار شد.