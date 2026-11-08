مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: تشدید نظارت بر فرآیند تولید، بازرسی و توزیع سیلندر‌های گاز مایع با هدف ارتقای ایمنی عمومی و پیشگیری از حوادث احتمالی در دستور کار این اداره کل قرار دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور بیان داشت: با توجه به نقش گاز مایع (LPG) در تأمین انرژی بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی بخصوص در شرایط بحرانی فعلی، محدودیت‌های فصلی و افزایش تقاضا، به‌ویژه در دوره‌های سرد سال، و اهمیت ایمنی در زنجیره تأمین و توزیع این فرآورده مسئولیت اداره کل استاندارد استان درخصوص نظارت عالیه بر کیفیت و انطباق سیلندرهای گاز مایع و تاسیسات سیلندر پرکنی با الزامات استانداردهای ملی را مضائف کرده است.

وی افزود: در این راستا، کنترل کیفیت سیلندرها در مراحل تولید، آزمون‌های فنی، بازرسی‌های دوره‌ای، ارزیابی وضعیت ظاهری و عملکردی و همچنین نظارت بر توزیع و عرضه سیلندرهای استاندارد، نقش مؤثری در کاهش خطرات ناشی از نشت گاز، خوردگی، فرسودگی و نقص تجهیزات ایفا می‌کند.

قیصی پور تصریح کرد: همچنین نظارت بر کیفیت شیرآلات و اتصالات، اطمینان از رعایت الزامات فنی در فرآیند شارژ و جلوگیری از عرضه و استفاده از سیلندرهای معیوب، فرسوده یا فاقد شرایط ایمنی، از جمله محورهای مهم در مدیریت ایمنی زنجیره توزیع گاز مایع است.

مدیر کل استاندارد خوزستان تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی مستمر میان سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تولیدکنندگان، شرکت‌های توزیع گاز مایع و تشکل‌های تخصصی این صنعت و شرکتهای بازرسی تاییدصلاحیت شده است.

وی می گوید: سازمان ملی استاندارد ایران و به تبع آن ، اداره کل استاندارد خوزستان با تقویت نظام نظارت، بازرسی و ارزیابی انطباق و تأکید بر رعایت الزامات استاندارد در همه مراحل تولید تا مصرف، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تجهیزات، افزایش ایمنی مصرف‌کنندگان و صیانت از سرمایه‌های ملی ایفا می‌کند.