رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۴۵ میلیارد ریال و توقیف یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت در شهرستان رامشیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان رامشیر در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پليس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودروی توقیفی پرداختند و موفق شدند ۳۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل را که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد، را کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به دستگیری متهمان و معرفی آنان به مرجع قضائی تصریح کرد: قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و هر ساله شاهد تلفات جانی زیادی در اثر تردد خودروهای قاچاقچیان سوخت هستیم.