به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر مهرداد شریفی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان، گفت: در شش‌ماهه نخست امسال ۸۳۵ هزار و ۸۴۸ مورد غربالگری اولیه سلامت روان در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز انجام شد که ۲۴ هزار و ۴۱ مورد آن مثبت بود.

وی افزود: در همین مدت، ۵۴۶ هزار و ۳۳۶ مورد غربالگری اولیه در زمینه مصرف مواد، الکل و دخانیات انجام شد که نتیجه ۱۹ هزار و ۲۰۸ مورد مثبت گزارش شد.

شریفی با تأکید بر حق دسترسی همگانی به خدمات سلامت روان اظهار کرد: غربالگری اولیه از خدمات پایه نظام مراقبت‌های بهداشتی است و افراد دارای نتیجه مثبت باید برای ارزیابی‌های تکمیلی به پزشک یا کارشناس سلامت روان ارجاع شوند.

وی حفظ محرمانگی اطلاعات، برخورداری از خدمات بدون قضاوت، رضایت آگاهانه و دسترسی به آموزش‌های علمی کاهش آسیب را از حقوق مراجعان در فرایند غربالگری مصرف مواد، الکل و دخانیات برشمرد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین گفت: افراد دارای الگوی پرخطر مصرف مواد باید علاوه بر دریافت مداخلات مناسب، آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌هایی مانند ایدز و هپاتیت و مسمومیت ناشی از مصرف بیش از حد مواد را دریافت کنند.

شریفی در ادامه از انجام ۱۹۵ هزار و ۲۴۷ مورد غربالگری اولیه همسرآزاری در مناطق زیر پوشش مراکز خدمات جامع سلامت خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصل «اول آسیب نرسان» در این فرایند افزود: حفظ امنیت جسمی و روانی مراجعان، محرمانگی اطلاعات و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی باید در اولویت قرار گیرد.

به گفته رئیس مرکز بهداشت خوزستان، افرادی که در این غربالگری‌ها با موارد آسیب جسمی یا روانی شناسایی می‌شوند، باید متناسب با شرایط خود از مراقبت‌های فوری پزشکی، ارزیابی سلامت روان و خدمات حمایتی بهره‌مند شوند.