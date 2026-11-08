اوقات شرعی ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۹ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۹ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳۷ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۰ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: إِنَّ فِى السَّماءِ مَلَکَینِ مُوَکَّلَینِ بِالعِبادِ، فَمَن تَواضَعَ لِلّهِ رَفَعاهُ وَمَن تَکَبَّرَ وَضَعاهُ.

در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده‌اند پس هر کس براى خدا تواضع کند، او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پَست گردانند. (کافى (ط-الاسلامیه)، ج ۲، ص ۱۲۲)

احکام شرعی:

محدوده محرمیت سببى فرزندان

سوال) س ۱: آیا با ازدواج مردى که فرزند پسر دارد با زنى که فرزند دختر دارد، آن پسر و دختر را بر یکدیگر محرم مى‌کند؟ ۲: آیا آن پسر و دختر بر والدین و اجداد این زن و مرد محرم مى‌شوند؟

جواب) ازدواج آن مرد و زن، موجب محرمیت پسر و دختر نمى‌شود. ج ۲) پسر و دخترِ زن و مرد مذکور بر والدین و اجداد این زن و مرد محرم نیستند. (استفتائات مقام معظم رهبری)