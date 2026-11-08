به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مرتضی فولادی، معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف‌آباد، گفت: مرحله دوم مجموعه ۴۲ هکتاری علویجه با هدف توسعه ظرفیت تأمین زمین برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در نخستین مرحله، مطالعات ژئوتکنیک، آزمایش‌های تخصصی و بررسی مشخصات فنی و مکانیکی خاک آغاز شده است تا شرایط لازم برای طراحی اصولی و آماده‌سازی این اراضی فراهم شود.

فولادی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده این طرح اظهار کرد: در فاز دوم این سایت، امکان تأمین زمین برای احداث حدود ۹۰۰ واحد مسکونی یک‌طبقه پیش‌بینی شده است که پس از تکمیل مطالعات فنی و نهایی شدن فرآیند طراحی، وارد مراحل بعدی اجرایی خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف‌آباد توسعه اراضی قابل واگذاری و فراهم‌کردن زمینه تأمین مسکن برای خانواده‌های واجد شرایط را از اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: اقدامات فنی و کارشناسی برای آماده‌سازی این سایت با هدف تسریع در روند اجرای طرح دنبال می‌شود.