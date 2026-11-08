مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: با تلاش ماموران انتظامی و همراهی دستگاه قضایی، ۴۸ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز در شهرستان اهواز کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به کشف و توقیف ۴۸ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز در شهرستان اهواز ، اظهار کرد: این دستگاه‌های ماینر در کوی سادات، چهارصد دستگاه، مهدیس، گلدشت، کوی انقلاب، ملاشیه و برومی کشف شده است.

وی افزود: فعالیت تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز همواره یکی از چالش‌های جدی شبکه توزیع نیروی برق بوده است که به دلیل مصرف بالای انرژی، خسارات جبران‌ناپذیری را به تاسیسات برقی و لوازم برقی شهروندان وارد می‌کند.

مدیرعامل توزیع برق اهواز با اشاره به آثار مخرب ماینرها گفت: ماینرها شبکه برق اهواز را از حالت استاندارد خارج نموده و زمینه ناپایداری را برای شهروندان عزیز ایجاد می‌کنند.

وی تصریح کرد: تجهیزات استخراج غیرمجاز رمزارز به دلیل بار مصرفی بالا و مداوم، فشار مضاعفی را بر ترانسفورماتورها و خطوط انتقال تحمیل کرده و علاوه بر افت ولتاژ شدید، خطر خاموشی‌های ناخواسته و آتش‌سوزی در شبکه را افزایش می‌دهند.

فراتی با اشاره به اهمیت جمع‌آوری ماینرها در راستای تقویت شبکه و صیانت از حقوق عمومی خاطر نشان کرد: جمع‌آوری و برخورد قاطع با مزارع غیرمجاز ماینر، نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در تقویت پایداری شبکه سراسری و بهبود کیفیت ولتاژ مشترکین دارد.

وی بیان کرد: صیانت از انرژی ملی به عنوان یک سرمایه همگانی، نیازمند عزم جدی نهادهای نظارتی و امنیتی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز تاکید کرد: برخورد قانونی و بدون اغماض با دارندگان این تجهیزات غیرمجاز، علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق عامه و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی، بازدارندگی لازم را در راستای صیانت از پایداری شبکه توزیع برق به همراه خواهد داشت.

وی یادآور شد: بر همین اساس، با هوشیاری ضابطان قضایی و همکاری پلیس فراجا، این عملیات موفق در اهواز به سرانجام رسید تا گامی دیگر در جهت صیانت از پایداری شبکه برق منطقه برداشته شود.

پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز و برخورد با مزارع غیرمجاز در کلانشهر اهواز همواره در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق و دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار داشته است.

در ماه‌های اخیر نیز طی چندین مرحله عملیات مشترک در مناطق مختلف اهواز، کشف بیش از یک هزار و ۲۰۰ دستگاه ماینر در راستای تداوم این نظارت‌ها و گشت‌های مشترک تخصصی صورت گرفته است.

مسئولان صنعت برق استان بارها تاکید کرده‌اند که طرح‌های نظارتی و برخورد با متخلفان حوزه انرژی با شدت و استمرار بیشتری پیگیری خواهد شد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق شماره‌های ارتباطی گزارش دهند.