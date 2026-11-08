تندیس برنزی جایزه قهرمانان گمنام به پاس ایثارگری‌های جانباز حسین محمدی از استان کرمانشاه، به وی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هیئت انتخاب مردمی تندیس قهرمانان گمنام به یاد شهید دریاقلی سورانی، متشکل از جمعی از جانبازان، هنرمندان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای کشور، جانباز حسین محمدی را به‌عنوان برگزیده امسال معرفی کرد.

این هیئت به نمایندگی از مردم آبادان، با سفر به یکی از روستاهای استان کرمانشاه، تندیس برنزی این جایزه را در منزل جانباز حسین محمدی و با حضور خانواده وی و جمعی از رزمندگان به او اهدا کرد.

حسین محمدی در دوران جنگ رمضان، هم‌زمان با تولد نخستین فرزندش و هنگام انجام وظیفه در کنار لانچر، هر دو دست و هر دو پای خود را در راه دفاع از کشور از دست داد.